Son dakika haberi... Asgari ücret zammı herkesi etkileyecek! İşte yeni zamla değişecek olan ödemeler... Asgari ücret bugün belli olabilir

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Asgari ücretlileri ilgilendiren zammın kararlaştırılması için sadece 12 gün kaldı. Bugün yapılacak toplantıda işçi ve işveren tarafı talep ettiği zam oranını masaya getirecek. Tarafların pazarlık yaparak zam oranını netleştirip açıklaması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücretin önümüzdeki hafta netleşeceğini söylemişti.

Bugünkü toplantının ardından Türk-İş tarafından açıklama yapılması ve masada konuşulanların duyurulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETLE NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı, en düşük, yüksek işsizlik maaşı, GSS primi, isteğe bağlı sigorta primi, BAĞ-KUR primi, Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi, ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum-askerlik-avukatlık stajı-doktora vs... borçlanmaları ve stajyer maaşları değişecek.

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ZAM ORANI NE OLACAK?

Zam oranına ilişkin olarak uzman, ekonomist, işçi tarafının farklı farklı tahminleri bulunuyor. Genel manada yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte zammın yapılması tahmin ediliyor. Net bir zam oranını tahmin etmek oldukça zor ve uzmanlar geniş bir aralıkta tahmin belirtme yöntemini kullanarak ihtimal artırarak oran tutturmaya çalışıyor.

TAHMİNLER GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRET NE OLUR?

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira, yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira yüzde 50 zam olursa 25503 lira ediyor.