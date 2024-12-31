Son dakika haberi... Araç sahipleri dikkat! Depolarınızı doldurun... Zam geliyor

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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.

Kararla, akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı sınırlandırıldı. Buna göre, akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV yüzde 6 artacak.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATI ARTACAK

Yapılan ÖTV düzenlemesiyle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarına artış yapılacak. Benzinde ÖTV 11.29 lira, motorinde 10.59 lira, otogazda 8.67 lira olarak uygulanıyordu. Yüzde 6'lık yükseliş yaşandığında benzinde ÖTV 11.96 lira, motorinde 11.22 lira, LPG'de ise 9.19 liraya yükseldi.

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Bu rakamların üzerine yüzde 20 oranında KDV de ekleniyor.

Böylece benzinde ÖTV 14.35 liraya, motorinde 13.46 liraya, LPG'de ise 11.02 liraya yükselmiş oldu.

İŞTE YENİ BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Benzine 82 kuruş, motorine 76 kuruş ve LPG'ye de 37 kuruşluk ÖTV artışının ardından İstanbul'da satılan benzinin litre fiyatı 43.91 liradan 44.73 liraya, motorinin litre fiyatı 43.91 liradan 44.67 liraya, LPG'nin litre fiyatı 26.03 liradan 26.4 liraya yükselecek.