Son dakika haberi... Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor... Trafik sigortasına yüzde 10 artış! Teminatlar da yükseldi...

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Araç sahibi olan herkesi ilgilendiren trafik sigortasına ilişkin değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2024 yılı Aralık ayında uygulanan azami primlere; taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 5 eklenerek uygulanacak.

ENGELLİLERE İNDİRİM

Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı kişiler için düzenlenecek sigorta sözleşmelerinin primlerinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulanacak.

İPTAL EDİLEN POLİÇEDEN SİGORTA ŞİRKETİNE YÜZDE 2 PAY

Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda sigorta şirketine tahakkuk eden prim, poliçenin sonlandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarının %2’sinden az olmayacak. Bu primin yüzde 80’i acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilecek. Bu fıkra kapsamında yapılan hesaplama sonucunda bulunan tutarların küsuratlı olması halinde bu küsuratlar bir üst tam sayıya iblağ edilecek.

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TEMİNATLAR YÜKSELTİLDİ

Motorlu Araç Sahipleri için araç başına maddi giderler 200 bin liradan 300 bine, kaza başına ise 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi.

Kişi başına sağlık giderleri 1.8 milyon liradan 2.7 milyon liraya, kaza başına sağlık giderleri 9 milyon liradan 13.5 milyon liraya yükseldi. Sakatlanma ve ölümde kişi başına tutar 1.8 milyon liradan 2.7 milyon liraya, kaza başına ise 9 milyon liradan 13.5 milyon liraya çıktı.