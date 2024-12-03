Son dakika... Enflasyon rakamları belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.
HİZMET ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (H-ÜFE) YILLIK %55,34, AYLIK %0,24 ARTTI
H-ÜFE 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,24 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,26 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %72,04 artış gösterdi.
|Ekim 2024
|Ekim 2023
|Ekim 2022
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|0,24
|1,21
|2,05
|Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı
|49,26
|74,08
|75,79
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı
|55,34
|76,99
|104,28
|On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı
|72,04
|77,10
|84,03
H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %49,46 ARTTI
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %49,46 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %59,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %64,46 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %58,06 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %62,10 artış, idari ve destek hizmetlerde %57,46 artış gerçekleşti.
H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %0,59 AZALDI
Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,59 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,83 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %4,35 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,83 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,35 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,36 azalış gerçekleşti.