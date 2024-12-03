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Son dakika... Enflasyon rakamları belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Enflasyon#Veri#Piyasa
Son dakika... Enflasyon rakamları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları belli oldu


Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,49 ile eğitim oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları belli oldu


Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

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Son dakika... Enflasyon rakamları belli oldu

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları belli oldu
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK %45,68, AYLIK %1,54 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,56 olarak gerçekleşti.
Son dakika... Enflasyon rakamları belli oldu

 

HİZMET ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (H-ÜFE) YILLIK %55,34, AYLIK %0,24 ARTTI

H-ÜFE 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,24 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,26 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %72,04 artış gösterdi.

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  Ekim 2024 Ekim 2023 Ekim 2022
Bir önceki aya göre değişim oranı 0,24 1,21 2,05
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 49,26 74,08 75,79
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 55,34 76,99 104,28
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 72,04 77,10 84,03


H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %49,46 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %49,46 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %59,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %64,46 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %58,06 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %62,10 artış, idari ve destek hizmetlerde %57,46 artış gerçekleşti.

 

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %0,59 AZALDI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,59 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,83 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %4,35 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,83 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,35 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,36 azalış gerçekleşti.

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#Enflasyon#Veri#Piyasa

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