Son dakika... Enflasyon rakamları belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,49 ile eğitim oldu.Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,56 olarak gerçekleşti.

HİZMET ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (H-ÜFE) YILLIK %55,34, AYLIK %0,24 ARTTI

H-ÜFE 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,24 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,26 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %72,04 artış gösterdi.

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Ekim 2024 Ekim 2023 Ekim 2022 Bir önceki aya göre değişim oranı 0,24 1,21 2,05 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 49,26 74,08 75,79 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 55,34 76,99 104,28 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 72,04 77,10 84,03



H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %49,46 ARTTI



Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %49,46 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %59,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %64,46 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %58,06 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %62,10 artış, idari ve destek hizmetlerde %57,46 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %0,59 AZALDI



Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,59 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,83 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %4,35 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,83 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,35 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,36 azalış gerçekleşti.