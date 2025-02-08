Son dakika: Emekli promosyon ödemesi ne kadar olacak? İşte bankayla sözleşme imzalarken dikkat edilmesi gerekenler

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Yeni yılda SSK, Bağkur, memur ve emekli maaşları belli oldu. Emekliler yılın ilk altı ayı itibarıyla yüzde 15.75’lik maaş farkını hak ettiler. Buna göre en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olurken, en düşük memur emeklisi aylığı ise 19 bin 617 liraya çıktı. Bankalar ek ödemelerle 27 bin TL'ye kadar ödeme yapacaklarını duyurdu. Bazı bankalar emekli maaşı promosyonların yanı sıra ek ödeme seçenekleri belirliyor.

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan'ın CNN TÜRK yayınında aktardığı bilgiler şu şekilde:

Biliyorsunuz bankalar arasında emekli promosyonu yarışı var. 2017'den itibaren her yıl promosyon ücreti güncelleniyor. Bu tarihten itibaren yasal olarak emeklilere 3 yılda bir promosyon verilmesi kararlaştırılmıştı. Ve her yıl bu oran artırılıyor. Geçen yıl emekli maaşlarına zamlar özellikle yıllık bazda %86'lara ulaşmıştı. Haliyle emekliler de bu promosyon oranlarının artırılmasını bekliyor. Şubat ayı itibarıyla bunun pazarlığının başladığı, SSK ve kamu banlarına, diğer özel bankaların pazarlık masasına oturacağını biliyoruz.

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Mart ayında zam yapılmıştı. Promosyon tutarı 3 ila 5 bin TL arasında değişiyordu. Geçen yıl bu 8-12 bin liraya yükseldi. Burada alınan maaşa göre promosyon tutarı değişiyor. Özellikle belirtiyim bu oranlar taban. 10-15 bin TL arasında maaş alanlara 8 bin TL. 15-20 bin TL arasında maaş alanlara 10 bin TL. 20 bin TL üzerinde maaş alanlara 12 bin TL ödeniyor. Bir de 10 bin TL'nin altında maaş alanlar var. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıktı fakat emeklinin dul ve yetimleri de hissesi oranında maaş aldığı için onlara da 5 bin TL ödeme yapılıyor.

PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Şu anda zamların %50 oranında artması bekleniyor. Bu taban tutarların. Tabi özel bankalar daha çok banka müşterisi çekmek için hiç bu pazarlığı beklemeden 25 bin-27 bin TL seviyelerine promosyonu çekmiş durumda. Yan ödemeler de para puanlarla, ek ödemelerle bunu sağlıyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Fakat diğer taraftan bununla ilgili yapılacak sözleşmelerin de yakından izlenmesi gerekiyor. Çünkü kredi imkanı sağlıyor, bazı bankalar sözleşmelerde bağlayıcı hükümlerin olması, eğer maaşını 3 yıldan önce değiştirmek isterse bir emekli eli bağlanabiliyor. Kredi çeken biri sözleşmede maaşına bloke konulmasına izin vermişse 3 yıl dolmadan ya da kredisi bitmeden maaşını başka bankaya taşıyamıyor. Emeklilerin özellikle sözleşme imzalarken hangi maddelerin bağlayıcı hükümlü olduğunu mutlaka okuması gerekiyor.