Son dakika... Bakan Bolat açıkladı: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM'de mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat "İlk rekorumuzu şimdi açıklıyorum. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11.4'lük artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. Bir yıl önce Mayıs'ta 21.6 milyar dolardaydık. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. 2.5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu" dedi.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Dünyanın ekonomik büyüme anlamında durgun yıl geçirdiği, ihracatın yüzde 5 küçüldüğü takvim yılında Türkiye olarak geri gitmedik, ileri gittik.

Cuma günü büyüme rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdü ve bir önceki çeyreğe göre de yüzde 2'nin üzerinde büyüme kaydetti. Böylece 15 çeyrek üst üste büyüme kaydetmiş olduk. En güzeli de 18 çeyrektir üst üste makine ve teçhizat yatırımları artmaya devam ediyor. Yüzde 5.7'nin tam 1.6'sı dış ticaretten geliyor.

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Bu filmde ortaya konan güzelliklerden biri de dünya ihracatının küçüldüğü dönemde payımızı artırdık. Yüzde 1.02'den yüzde 1.08'e yükselttik. Hizmetler ihracatında da yüzde 1.25'ten yüzde 1.29'a yükselttik.

İlk rekorumuzu şimdi açıklıyorum. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11.4'lük artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. Bir yıl önce Mayıs'ta 21.6 milyar dolardaydık. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. 2.5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu. Mayıs 2024 Yüzyılın ve 1207 ayın en yüksek aylık ihracatı oldu. TİM ailesine bütün ihracatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz.

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