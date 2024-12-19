Son dakika... Asgari ücret için flaş açıklama: Bir an önce sonuçlansın

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün 3'üncü kez toplanacak. Toplantıya işçi tarafını temsilen Türk-İş, işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katılacak. Saat 11.30'da başlayacak toplantı öncesi TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplandı.

"BİR AN ÖNCE SONUÇLANMASINI İSTİYORUZ"

Toplantı sonrasında açıklama yapan Türk-İş Başkan Yardımcısı Ağar "(Asgari Ücret) Bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Her şey hazır, bugün görüşeceğiz, kısa süre içinde sonuçlandırırız diye umuyorum. Karşı tarafın tavrına göre hareket edeceğiz" dedi.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağar, "Her zaman yaptığımız gibi yine asgari ücretin son günlerinde biz Başkanlar Kurulumuzu bugün yapacağız. Bütün genel başkanlarımızın görüşünü alacağız. Ondan sonra 11.30'da gidip asgari ücreti bakanlıkta görüşeceğiz. Rakam gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyoruz. Biz kendi aramızda değerlendirme yapacağız" dedi.

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Ağar, toplantıda asgari ücret tutarının konuşulmaması durumunda, kendilerinin rakam açıklayıp açıklamayacakları sorusuna, "O zamana göre konuşuruz. Biz neden açıklayalım. Geçim şartları, insanların yaşam şartları belli, kamuoyu inanmamasına rağmen açıklanan enflasyonlar belli. Biz üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu.