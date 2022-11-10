  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ŞOK Marketler’in mağaza sayısı 10 bini aştı
‹ Önceki Haber ABD enflasyonu sürpiz yaptı! Piyasalar ne tepki verdi? ABD enflasyonu sürpiz yaptı! Piyasalar ne tepki verdi? Sonraki Haber › Bizim Toptan’ın cirosu 9,3 milyar TL oldu Bizim Toptan’ın cirosu 9,3 milyar TL oldu

ŞOK Marketler’in mağaza sayısı 10 bini aştı

10.11.2022 - 17:01 | Son Güncelleme :
ŞOK Marketler’in mağaza sayısı 10 bini aştı | Ekonomi Haberleri

2022 yılının ilk 9 ayında 894 yeni mağaza açan ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı 10 bin 141 oldu.

ŞOK Marketler 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre 2022’nin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 283 olmak üzere 9 ayda 894 yeni mağaza daha açan ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı 10 bin 141’e ulaştı. ŞOK Marketler’in cirosu ise 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artarak 40,6 milyar TL oldu. 

 “YENİ YATIRIMLARIMIZLA BAŞARILI BİR DÖNEMİ DAHA GERİDE BIRAKTIK”

Finansal anlamda başarılı bir dönemi daha geride bıraktıklarını belirten ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, üçüncü çeyrek sonuçlarına yönelik değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerine sunan ŞOK Marketler olarak 10 bininci mağazamızı açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca ilk 9 ayda Van, Nevşehir, Aydın, Malatya, Bandırma ve Çatalca’da olmak üzere 6 yeni depo daha açarak hizmet ağımızı genişlettik. Bunun yanında, müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmak için e-ticaret ve dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizin büyük ilgi gösterdiği online ticaret uygulamamız Cepte ŞOK ile online alışverişi tercih eden müşterilerimize market fiyatlarıyla eve ücretsiz teslimat hizmeti sunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında sürdürdüğümüz yatırımlarımız ve mümkün olan en uygun seviyede tuttuğumuz fiyatlarımızla hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Son çeyrekte de müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya, yatırım ve istihdamımızı artırmaya devam ederek 2022’yi gurur verici finansal rakamlarla tamamlamayı hedefliyoruz.” 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.467 Değişim: 2,43% Hacim : 105.531 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 4.364 10.11.2022 Yüksek 4.498
Açılış: 4.368
18,5029 Değişim: 0,07%
Düşük 18,4566 11.11.2022 Yüksek 18,5303
Açılış: 18,4899
18,8923 Değişim: 0,21%
Düşük 18,8487 11.11.2022 Yüksek 18,9264
Açılış: 18,8518
1.044,79 Değişim: 0,12%
Düşük 1.041,38 11.11.2022 Yüksek 1.045,70
Açılış: 1.043,51
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.