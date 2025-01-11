Socar’ın gaz dağıtım şirketleri Aksa’ya satılıyor

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Devre ilişkin işlemlerin tamamlanmasıyla Bursagaz ve Kayserigaz, AKSA Doğalgaz çatısı altında hizmet verecek. Aksa tarafından edindiğimiz bilgiye göre, Bursa ve Kayserigaz’ın önemli dağıtım bölgeleri olduğu SOCAR’ın da Aksa Doğalgaz’ı tercih ettiği ancak satın alma sürecinin devam ettiği ifade edildi.

‘2030’A YENİ VE GÜÇLÜ HEDEFLERLE ÇIKTIK’

Konuyla ilgili açıklama yapan Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, 2015’te belirledikleri 2025 yılı hedeflerini çok önceden aştıklarına dikkat çekti. Arslan, “2030 yılı için yeni ve güçlü hedeflerle yola çıktık. Sürdürülebilir büyüme odaklı stratejimizi yansıtan bu hedeflerimize Bursagaz ve Kayserigaz’la birlikte büyük oranda yaklaşmış olacağız. Her biri kendi bölgesinde önemli hizmetlerde bulunan bu şirketlerin sinerjisiyle birlikte, Aksa Doğalgaz’ın yeni başarılara imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

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PETROKİMYAYA YOĞUNLAŞACAK

Böylece Türkiye’de gaz dağıtım işinden çekilen SOCAR Türkiye, petrokimya sektörüne yoğunlaşacak. SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “Şirketlerimizin satış kararını, SOCAR Türkiye’nin uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda değerlendiriyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 18.5 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı konumundayız ve stratejik öneme sahip bu yatırımlarımızla Türkiye’de daha uzun yıllar değer üretmeye devam edeceğiz. Bir süre önce kamuoyuyla paylaştığımız üzere, Türkiye’de ana iş kollarımızdan biri olan petrokimya sektörüne yoğunlaşarak, bu alanda önemli bir yatırım gerçekleştirmek amacıyla ön uç ve uç (Pre-FEED ve FEED) mühendislik çalışmalarına başladık” şeklinde konuştu.