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Socar’dan Türkiye’de bir satış planı daha

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#Socar#Azerbaycan#Doğalgaz
Socar’dan Türkiye’de bir satış planı daha
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 04:00

Azerbaycan’ın enerji şirketi Socar, Türkiye’deki doğalgaz işletmesini satmak için görüşmelere başladığını duyurdu.

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Söz konusu haber, ABD’li finans ajansı Bloomberg’de yer aldı. Şirketten yapılan açıklamada, Socar Türkiye grup şirketleri arasında yer alan Bursagaz ve Kayserigaz’ı da bünyesinde bulunduran Socar Türkiye Doğalgaz Yatırım A.Ş. devriyle ilgili olarak kısa bir süre önce görüşmelere başlandığı belirtildi. Açıklamada, mevcut yasal süreçler ve iş sürekliliği gereklilikleri nedeniyle, devir sürecinin detaylarının şu aşamada paylaşılmayacağı, süreç netleştikçe, gelişmelerin yasal çerçeveler doğrultusunda kamuoyuna sunulacağı ifade edildi.

30 Ekim’de Socar Türkiye’nin telekomünikasyon şirketi Millenicom’un satış süreci tamamlanmıştı. Millenicom artık Albaraka Portföy Yönetimi Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu çatısı altında hizmet vereceği belirtilmişti.

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#Socar#Azerbaycan#Doğalgaz

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