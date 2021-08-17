SOCAR Türkiye refinansman anlaşması yaptı | Ekonomi Haberleri

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın iştiraki SOCAR Türkiye, dünyanın saygın bankalarından Citibank N.A., London Branch (“Citi”) ve JP Morgan Securities plc (“JP Morgan”) liderliğinde çok uygun koşullarda temin edilen 1,3 milyar ABD dolarına eşdeğer tutarında refinansman işlemi gerçekleştirmiş oldu.

Dünyanın önde gelen banka ve finans kuruluşlarının katıldığı sendikasyon tarafından SOCAR için ek yükümlülükler oluşturmayan refinansman işlemi, SOCAR’ın garantörlüğünde beş yıl vade ve yıllık EURIBOR /LIBOR +345 baz puanlık faiz oranı ile gerçekleşti. Yapılan bu işlem, SOCAR’ın ve SOCAR Türkiye’nin sağlam finansal yapısı ve dünya finans çevreleri nezdindeki güçlü duruşuna olan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

“SOCAR’A VE TÜRKİYE’YE DUYULAN BÜYÜK GÜVENİN GÖSTERGESİ”

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Alınan krediyi değerlendiren SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev “Dünyanın güçlü finans kuruluşları JP Morgan ve Citi liderliğinde sağlanan çok uygun şartlarda ve bu büyüklükteki bir refinansman, piyasalarda pandemi kaynaklı küresel belirsizliklerin halen sürdüğü bir ortamda SOCAR Türkiye’ye duyulan büyük güvenin bir göstergesidir. Uluslararası kaynaklardan sağlanan bu finansman, SOCAR Grubu’nun likiditesini artırmakla birlikte projelerimizin finans kuruluşları tarafından desteklendiğinin göstergesidir.” açıklamasını yaptı.

SOCAR Türkiye’nin bu işlemdeki hukuk danışmanlıklarını Vinson & Elkins RLLP, Ünsal Avukatlık Ortaklığı ve Omni Law Firm üstlendi.

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