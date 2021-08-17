‹ Önceki Haber Euro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü Euro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü Sonraki Haber › Almanya'da istihdam yükselişte Almanya'da istihdam yükselişte

SOCAR Türkiye refinansman anlaşması yaptı

17.08.2021 - 13:51 | Son Güncelleme :
SOCAR Türkiye refinansman anlaşması yaptı | Ekonomi Haberleri

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın iştiraki SOCAR Türkiye, dünyanın saygın bankalarından Citibank N.A., London Branch (“Citi”) ve JP Morgan Securities plc (“JP Morgan”) liderliğinde çok uygun koşullarda temin edilen 1,3 milyar ABD dolarına eşdeğer tutarında refinansman işlemi gerçekleştirmiş oldu.

Dünyanın önde gelen banka ve finans kuruluşlarının katıldığı sendikasyon tarafından SOCAR için ek yükümlülükler oluşturmayan refinansman işlemi, SOCAR’ın garantörlüğünde beş yıl vade ve yıllık EURIBOR /LIBOR +345 baz puanlık faiz oranı ile gerçekleşti. Yapılan bu işlem, SOCAR’ın ve SOCAR Türkiye’nin sağlam finansal yapısı ve dünya finans çevreleri nezdindeki güçlü duruşuna olan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

“SOCAR’A VE TÜRKİYE’YE DUYULAN BÜYÜK GÜVENİN GÖSTERGESİ”

##$HABER_1471106$##

Alınan krediyi değerlendiren SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev “Dünyanın güçlü finans kuruluşları JP Morgan ve Citi liderliğinde sağlanan çok uygun şartlarda ve bu büyüklükteki bir refinansman, piyasalarda pandemi kaynaklı küresel belirsizliklerin halen sürdüğü bir ortamda SOCAR Türkiye’ye duyulan büyük güvenin bir göstergesidir. Uluslararası kaynaklardan sağlanan bu finansman, SOCAR Grubu’nun likiditesini artırmakla birlikte projelerimizin finans kuruluşları tarafından desteklendiğinin göstergesidir.” açıklamasını yaptı.

SOCAR Türkiye’nin bu işlemdeki hukuk danışmanlıklarını Vinson & Elkins RLLP, Ünsal Avukatlık Ortaklığı ve Omni Law Firm üstlendi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.462 Değişim: 0,44% Hacim : 15.151 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.450 17.08.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.454
8,4498 Değişim: -0,05%
Düşük 8,3749 17.08.2021 Yüksek 8,4900
Açılış: 8,4539
9,9082 Değişim: -0,61%
Düşük 9,8670 17.08.2021 Yüksek 10,0025
Açılış: 9,9686
484,16 Değişim: -0,35%
Düşük 482,42 17.08.2021 Yüksek 489,19
Açılış: 485,87
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.