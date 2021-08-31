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Slovakya’ya yeni yatırım

31.08.2021 - 08:22
Slovakya’ya yeni yatırım | Ekonomi Haberleri

Dede Ahmet Eriş’in 1949’da İzmir’de kurduğu Sevel, bugün üçüncü kuşağın yönetiminde global bir markaya dönüştü. Dondurma dolabının yanı sıra pasta dolabı da üreten marka, 74’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Markanın son atılımı ise Slovakya Trnava’da oldu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Trava’da sohwroom açan Sevel, gelecekte burada bir de üretim tesisi kurmayı hedefliyor. “Profesyonel gelato, dondurma, pastacılık vitrinleri üreticisi ve soğutma konusundaki yüksek performanslı, dayanıklı, uzun ömürlü ve benzersiz tasarımlarıyla küresel çapta tanınan bir markayız” diyen üçüncü kuşaktan Kıvanç Eriş, şöyle dedi:

74’TEN FAZLA ÜLKEDE

“Üretim tesisimiz ve merkezimiz İzmir’de olmakla beraber, İstanbul, Houston-Teksas’ta (ABD) ofis ve depolarımız var. En son ise Slovakya Trnava’da bir showroom açtık. Gelecekte burada bir üretim tesisi kurmak gibi de planlarımız bulunuyor. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya başta olmak üzere 74’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Şirketin sürdürülebilir küresel genişlemesi, profesyonel distribütörleri ve dünya çapındaki satış girişimleri tarafından destekleniyor. İlk dondurma makinemizden bu yana geçen zaman sürecinde teknolojinin her safhasında kendimizi ispatladık. Sevel ürünleri günümüzde başarılı bir çizgi, yüksek kalite ve performansla tüm dünyada aranan, saygınlık kazanan bir marka oldu.”

İZMİR’DEN DÜNYAYA

Sevel’in hikayesinin Kos Adası’nda başladığını söyleyen Eriş, şu bilgileri paylaştı: “Babasının şekerci dükkanında çalışan dedem Ahmet Eriş, yaz aylarında da dondurma yapıp satmış. Bu, süreç içinde kendi dondurma makinesini yaparak devam etmiş. Yunanlar dükkanını yakınca Aydın Nazilli’ye gelmiş. Burada da pastane açmış ve dondurma makinesi üretip dondurma satmış. Dondurma makinesi yaptığını duyanlar ‘Biz de isteriz’ deyince bir anda dondurmacılığı bırakıp makine üretimine yoğunlaşmış. Aydın’dan İzmir’e gelmiş. Bir süre sonra kardeşinin de tavsiyesiyle şirketi oğluna, yani babama devretmiş. Babam ise, ‘Ben dedenizin yaptığını yapmayacağım’ dedi ve şirketi benimle birlikte Ahmet ve Mert ağabeylerime bıraktı. Üç kardeş olarak yıllardır yatırım yapılmayan markayı yukarılara taşımak için kolları sıvadık ve makine üretiminden dondurma dolabına yöneldik. Sevel’i Türkiye’nin yanı sıra Amerika ve Japonya’da pazar lideri yaptık.”


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