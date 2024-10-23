Sistem Global’de stratejik ortaklık

Haberin Devamı

Sistem Global’in bu yatırım ve ortaklık sonrasında, önümüzdeki üç sene boyunca Türkiye’de ve yurtdışında regülasyon teknolojileri (regtech), IK teknolojileri gibi servis entegre teknolojilerine ve ilgili altyapılara yatırımlar ve satın almalar yapması hedefleniyor.

Sistem Global Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam ederken; global girişim sermayesi, strateji ve küresel yönetim uygulamaları konularında önemli deneyimleri olan Mediterra ortaklarından Murat Erkurt ve Ali Nalbantoğlu da Sistem Global Yönetim Kurulu’na katılıyor. Şirketten yapılan açıklamada işlemin Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacağı ifade edildi.

500 MİLYON EURO VARLIK YÖNETİMİ

Sistem Global Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu, “Bizler bu yatırımı Sistem Global için teknoloji, insan kaynağı ve uluslararası marka hedeflerine yönelik bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Sistem Global’in güçlü teknoloji altyapısı, yenilikçi ve bütünleşik KOBİ odaklı ürünleri ile şirketlerin büyüme ve globalleşmelerine yaptığı katkıyı hızlandıracağız. İş ortaklıkları, kanallar, organik büyüme ve satın alımlarla yaygınlığımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi. Mediterra Kurucu Ortağı Murat Erkurt da,“Halihazırda 500 milyon Euro’luk varlık yöneten, Türkiye’nin en köklü özel sermaye fonlarından Mediterra olarak önemli yatırım temalarımızdan biri KOBİ’lerin e-dönüşümü. Sistem Global’in teknoloji odaklı hizmetleriyle KOBİ’lerin e-dönüşümü alanındaki liderliğini daha da güçlendireceğimize inancımız tam” diye konuştu.

Haberin Devamı

Mediterra Ortağı Ali Nalbantoğlu ise, “Sistem Global, 165 milyon Euro büyüklüğünü geçmesini beklediğimiz Mediterra Fon 3’ün ilk yatırımı. Yeni fonla birlikte yatırım yapma iştahımız yüksek. Bu işlem Mediterra’nın teknoloji destekli çözümler sunan işletmelere yatırım stratejisinin bir parçası. Şirketin geçmiş yüksek büyüme performansını, satın almalarla destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.