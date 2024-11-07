Şirketlerden üçüncü çeyrek açıklaması

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İşte bazı şirketlerin üçüncü çeyrek sonuçlarına dair açıklamaları:

TÜRK TELEKOM

Türk Telekom, 2024’ün üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerinin yıllık bazda %15,9 artışla 40,4 milyar TL'ye yükseldiğini duyurdu. Sabit internet ARPU’da yıllık bazda %21,2'lik artış olduğu, belirtildi. Türk Şirket üçüncü çeyrekte FAVÖK’ün yıllık bazda %30,8 artarak %40,8 marjla 16,5 milyar TL’ye ulaştığını, üçüncü çeyrekteki net kârın ise 1,1 milyar TL olduğu açıklandı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Üçüncü çeyrek performansımız hedeflerimizi gerçekleştirmek için attığımız kararlı adımların göstergesi. Fiber hane kapsamamız 32,7 milyona yükselirken, fiberin gücünü mobile taşıyarak başlattığımız Fiber Mobilite çağında 27 milyon mobil aboneye ulaştık ve son on iki aylık mobil abone kazanımında tarihi rekorumuzu yeniledik” diye konuştu.

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PENTA TEKNOLOJİ

Penta Teknoloji ilk dokuz aylık konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lık artışla 16,8 milyar TL olarak açıkladı. Aynı dönemde brüt kârını 1,2 milyar TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü yüzde 11’lik artışla 681 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 4 olarak gerçekleşti. Penta Teknoloji bu dönemde 243 milyon TL vergi öncesi kâr elde ettiğini duyurdu.

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal finansal sonuçlarla ilgili şunları söyledi: “Yılın son çeyreğine girdiğimiz bu dönemde, bu hedeflerimize başarıyla ulaştığımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlarken aynı zamanda iş ortaklarımıza benzersiz hizmetler sunmaya devam ediyor, dijitalleşmeyi iş süreçlerimizin merkezine alarak, verimliliği ve inovasyonu artırmak adına önemli adımlar atıyoruz.”

KEREVİTAŞ

Dondurulmuş gıda ve yağ sektöründe faaliyet gösteren Kerevitaş’ın, 2024’ün 9 aylık konsolide cirosu 17,3 milyar TL olurken, brüt kârı ise 295 milyon TL artarak 3,6 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde konsolide brüt kâr marjı önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan artışla yüzde 21,1 olarak gerçekleşirken, konsolide FAVÖK marjı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 9,7 oldu. Şirket, bu dönemdeki ihracat rakamını ise 1,6 milyar TL olarak duyurdu.

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Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, 2024’ün 9 aylık dönemindeki performanslarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Kerevitaş’ta, sürdürülebilirlikten ihracata, güçlü finansal performanstan çevik yönetim yapısına kadar her alanda gelişmeye, büyümeye ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Sektörde etki ettiğimiz geniş ekosistemde dönüştürücü rolümüzün bilinciyle tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve uzun vadeli değer yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.”