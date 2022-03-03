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Şirket hesaplarına sigorta güvencesi

03.03.2022 - 09:55
Şirket hesaplarına sigorta güvencesi | Ekonomi Haberleri

Hükümetin, özellikle banka ve bankacılıkla ilgili düzenlemeler içeren yeni torba çalışmasında, şirketleri ilgilendiren önemli hükümler yer alacak.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; torba yasada, bankaların mevduat hesaplarına uygulanan sigorta güvenceleri genişletiliyor. Bundan sonra şirket hesaplarına da sigorta güvencesi gelecek. Bu, 300 milyar liralık bir hesabın güvenceye alınması anlamına gelecek. Bankanın batması durumunda, hesapların güvencesi için devlet devreye girecek. Edinilen bilgiye göre, hazırlanan torba taslak, yeni hükümler ve maddelerle genişledi. İçinde TMSF ve BDDK uygulamalarına ilişkin hükümlerin bulunması planlanan taslak çalışmaları konusunda çok sayıda toplantı yapıldı. Bankacılıkta yaşanan bazı sorunların çözümü için yeni maddeler eklendi. Taslağın, kısa sürede TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Verilen bilgiye göre, bankalardaki mevduat hesapları konusunda uygulanan sigorta kapsamı genişletiliyor. AK Parti kurmayları, mevcut uygulamada, gerçek kişilere yönelik 200 bin lira sigorta güvencesi verildiğini, bir bankanın batması veya sıkıntıya girmesi durumunda, kişinin hesabındaki parayı ödeyemezse, 200 bin lirasını devletin ödediğini belirttiler. Yapılan düzenlemeyle, aynı uygulamanın ticari hesaplar için de getirilmesi öngörülüyor. Şirketlerin bankalardaki hesaplarına da güvence gelecek. Şirketlerin bankalardaki mevduat hesaplarındaki paranın sigorta kapsamına alınması durumunda, toplamda 300 milyar liralık mevduat güvence altına alınmış olacak. Banka batarsa, hesaplardaki paralardan bir hesap karşılığı 200 bin lira şirkete ödenecek. Bunun daha çok KOBİ gibi küçük işletmelerin elini rahatlatacak bir uygulama olacağı belirtildi.

HIZLI SATIŞ, HAK KORUMA

Taslağın TMSF ve BBDK’yi ilgilendiren maddelerine yeni hükümler ekleniyor. TMSF kayyumlarına yönelik açılan davalar konusunda farklı bir uygulama getirilecek. Herhangi bir dava durumunda kurum hatası varsa kuruma, kayyumun kusuru varsa kayyuma rücu edecek. TMSF bünyesindeki şirketlerinin etkin ve verimli yönetimine yönelik yeni bir uygulama gelecek. Bu kapsamda, şirketlerin kamunun yönetimi yerine satışına öncelik verilecek. Yani TSMF bir şirkete el koyduğunda kısa süre içinde satılması içi mekanizma işletilecek. Satıştan elde edilecek para bir bankada bloke edilecek ve nemalandırılacak. Şirketle ilgili yargı süreci tamamlandığında kamu haklı çıkarsa, bu para hazineye gelir kaydedilecek. Karşı tarafın lehine sonuçlanırsa, para şirketlerin sahiplerine iade edilecek.


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