Singapur tahminleri aşarak yüzde 4 büyüdü

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Singapur ekonomisi dördüncü çeyrekteki yavaşlamaya rağmen 2024'te yüzde 4,0 büyüme ile tahminleri aştı.

Ticaret Bakanlığı, ticarete dayalı şehir devletinin ekonomisinin 2024 yılında 2023'te kaydedilen yüzde 1,1'lik büyümeden çok daha iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

AFP haberine göre bu rakam, hükümetin kasım ayında yaptığı yıllık büyümenin yaklaşık yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeki revize öngörüsünü aştı.

Singapur'un ekonomik performansı, uluslararası ticarete olan yoğun bağımlılığı nedeniyle sıklıkla küresel çevrenin bir barometresi olarak görülüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın ön tahminlerine göre geçen yılın son çeyreğinde büyüme yüzde 4,3 olarak gerçekleşirken, üçüncü çeyrekteki yüzde 5,4'lük büyümenin gerilediği görüldü.

İhracat odaklı ekonominin temel direği olan imalat sektörü, dördüncü çeyrekte yüzde 4,2 büyürken, bir önceki üç ayda bu oran yüzde 11,1'di.

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Sektör, 2023'teki yüzde 4,3'lük düşüşü tersine çevirerek tüm yıl yüzde 3,5 büyüdü.

İnşaat sektöründeki büyüme dördüncü çeyrekte 5,9'a çıktı.

Hizmetler sektörü toptan ve perakende, konaklama ve yiyecek hizmetlerinin öncülüğünde yüzde 4,0'dan yüzde 4,3'e yükseldi.

Başbakan Lawrence Wong, yeni yıl mesajında, Ukrayna'daki savaş ve Ortadoğu'daki şiddet gibi jeopolitik gerginliklerin, yaşam maliyetlerinin artmasıyla birlikte Singapur ekonomisini etkilemeye devam edeceğini söyledi.

Salı günü yaptığı açıklamada Wong "Küresel enflasyon yavaşlamış olsa da fiyat seviyeleri düşmedi, hatta pandemi öncesi seviyelere dönmedi. Birçok ülkede, yaşam maliyeti baskıları aileler ve toplumlar üzerinde ağır bir yük olmaya devam ediyor. İnsanlar gelecek hakkında derin bir kaygı ve endişe hissediyor," dedi.

Wong, Singapur'un bu küresel ruh hali değişimlerinden ve baskılardan muaf olmadığını söyledi.