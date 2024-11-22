Singapur ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

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Singapur, yaptığı açıklamada, ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdüğünü ve önemli ticaret ortaklarından gelen güçlü talep sayesinde yıl için tahminini yükselttiğini bildirdi.

AFP'ye göre Ticaret Bakanlığı, 2024'te hükümetin daha önce öngördüğü yüzde 2,0-3,0'lık üst sınırın üzerinde, "yaklaşık yüzde 3,5" oranında bir büyüme öngörüldüğünü söyledi.

Asya şehir devletinin ekonomik performansı, uluslararası ticarete olan yoğun bağımlılığı nedeniyle sıklıkla küresel çevrenin bir barometresi olarak görülüyor.

Ekonomi Bakanlığı, Temmuz-Eylül döneminde ekonominin yıllık bazda yüzde 5,4 büyüdüğünü, yüzde 4,1 olan ön tahminin ve ekonomistlerin yüzde 4,0'ın altındaki tahminlerinin aşıldığını bildirdi.

Yılın ilk dokuz ayındaki ortalama büyümenin yüzde 3,8'e ulaştığını belirten Bakanlık, bu gelişmenin ardından yıllık büyüme görünümünü yükseltti.

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Yetkililerin Ağustos ayında tahminlerini yüzde 1,0-3,0'dan yüzde 2,0-3,0'a yükseltmesinin ardından bu yıl ikinci kez yükseltme yapıldı.

Bakanlık, "Üçüncü çeyrekteki büyümeye, küresel elektronik döngüsündeki toparlanmanın da katkısıyla, imalat, toptan ticaret ve finans ve sigorta sektörleri öncülük etti" dedi.

Ekonominin temel direği imalat sektörü, bir önceki çeyrekteki yüzde 1,1'lik daralmanın tersine, yıllık bazda yüzde 11,0 büyüdü.

Yapay zekayla bağlantılı her şeye olan talep, Singapur'un başlıca ihracat kalemlerinden biri olan bilgisayar çiplerine olan talebi artırdı.

Bakanlık, "Otomotiv ve endüstriyel yarı iletken yongalarına olan talep zayıf kalsa da, akıllı telefon ve kişisel bilgisayar yarı iletken yongalarına olan güçlü talebin desteğiyle elektronik kümelenmesi sağlam bir şekilde büyüdü" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ABD ve Avro Bölgesi gibi önemli ihracat pazarlarının yanı sıra bazı bölge ekonomileri, üçüncü çeyrekte beklentilerden daha iyi performans gösterdi.

Bakanlık, küresel ekonomik belirsizliklerin artması, "ABD'nin yeni yönetiminin politikalarına ilişkin belirsizlik ve risklerin aşağı yönlü olması" nedeniyle 2025 büyümesinin yüzde 1,0-3,0 aralığında gerçekleşeceğini öngördü.