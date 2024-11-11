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Şimşek: Önümüzdeki dönemde koşullar üretim, istihdam ve ihracatı destekleyecek

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#İşsizlik
Şimşek: Önümüzdeki dönemde koşullar üretim, istihdam ve ihracatı destekleyecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 13:01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Önümüzdeki dönemde koşullar üretim, istihdam ve ihracatı destekleyecek" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde daha destekleyici küresel koşullar, artan güven ortamı ve öngörülebilirlik, iyileşen beklentiler ve yapısal adımlar üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek." dedi.

X üzerinden açıklama yapan Şimşek, şunları söyledi:

"İşgücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor, işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti.

Sanayi üretiminde ikinci çeyrekte başlayan daralma hız kesmekle birlikte üçüncü çeyrekte de sürdü. Bu gelişmede Avrupa’nın zayıf talebi ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarımızın büyüme üzerindeki kısa vadeli geçici etkileri belirleyici oldu.

Önümüzdeki dönemde daha destekleyici küresel koşullar, artan güven ortamı ve öngörülebilirlik, iyileşen beklentiler ve yapısal adımlar üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek."

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#İşsizlik

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