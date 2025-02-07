Sigorta sektöründe dev satış

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Legal & General Group, ABD'deki koruma birimini uzun vadeli ortağı Meiji Yasuda Life Insurance'a 2,3 milyar dolar değerinde bir anlaşma ile satıyor.

FTSE 100 listesinde yer alan sigortacı Cuma günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte hisse geri alımları yoluyla hissedarlara ek 1 milyar sterlin getiri sağlamayı beklediğini söyledi. Yönetim kurulunun, 2027 yılına kadar piyasa değerinin yüzde 40'ını temettü ve geri alımların bir kombinasyonu yoluyla hissedarlara iade etmeyi beklediğini de sözlerine ekledi.



Şirketin piyasa değeri, Perşembe günkü kapanış hisse fiyatı olan 238.90 pounda göre 14.08 milyar sterlin.



Anlaşmanın bir parçası olarak Meiji Yasuda, şirketin yüzde 5 hissesini satın alacak ve L&G ile mevcut varlık yönetimi ortaklığını geliştirecek.



Meiji Yasuda CEO'su Hideki Nagashima, hissenin Meiji Yasuda'nın L&G'nin liderliğine, stratejisine ve uzun vadeli beklentilerine olan güvenini yansıttığını söyledi.