Sigorta haftası başlıyor | Ekonomi Haberleri

Sigorta Haftası, “Sigortacılığın Geleceğini Yeniden Tanımlamak: Yeni Fırsatlar” temalı Uluslararası Sigorta Zirvesi ile başlıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; her yılın mayıs ayının son haftası Sigorta Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl 11’incisi kutlanacak olan Sigorta Haftası’nda, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) önderliğinde, 23-24 Mayıs tarihlerinde Swissotel the Bosphorus’ta ‘Türkiye Uluslararası Sigorta Zirvesi’ düzenlenecek. Zirvenin açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, TSB Başkanı Atilla Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Vekili Ali Ersoy yapacak.

Sigorta Haftası kapsamında da ‘Sigorta Pazarları ve Emeklilik Yatırım Fonlarının Pandemi Sonrası Değerlendirilmesi’, ‘Sigortacılar İçin İklim Değişikliği Sorunu ve Sürdürülebilirlik’, ‘Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektöründe Yapay Zekanın Geleceği ve Insurtech’, ‘Türk Sigorta Pazarları Arasında İş Birliği Beklentileri’ panelleri düzenlenecek.

TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı açıklama yaparak, Sigorta Haftası’nın 2011 yılından bu yana düzenli olarak kutlandığını, temel amacın ise sigortacılığı kamuoyuna tanıtmak, faydalarını anlatmak olduğunu söyledi. Sigorta Haftası’nın bu seneki mottosunu ise ‘Sigorta Kıymet Bilmektir’ olarak belirlediklerini ifade eden Obalı, Sigorta Haftası kapsamında düzenlenen zirvelerde, ağırlıklı olarak uluslararası katılımcıların konuk olduğunu belirterek, “Son dönemde yaşadığımız ve en oyunun kuralını değiştiren konulara odaklandık. Bunlardan biri pandeminin hayatımızda yarattığı temel değişiklikler, ikincisi iklim değişikliği, üçüncüsü de dijitalleşme. Zirvelerdeki amacımız, sigorta ve özel emeklilikte Türkiye ve dünya pratiklerinin dinlemek, mukayese etmek ve önümüzdeki dönemdeki ajandamızdaki konuları paydaşlarla paylaşmak” dedi.

Etiketler