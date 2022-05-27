;
  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı arttı
‹ Önceki Haber ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı Sonraki Haber › Büyümek isteyen şirkete yol haritası Büyümek isteyen şirkete yol haritası

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı arttı

27.05.2022 - 08:58
Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı arttı | Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, sigara ve alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı artırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar göre, sigara ve alkollü içkilerden alınan ÖTV asgari maktu tutarlarında değişikliğe gidildi. Alkol derecesi yüzde 22 veya daha fazla olan içecekler için alınan asgari maktu vergi tutarı 602,48 TL’ye, sigaradan alınan ÖTV ise 0,78 TL’ye yükseltildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 0,00% Hacim : 248 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 27.05.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
16,3905 Değişim: 0,26%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3942
Açılış: 16,3488
17,6220 Değişim: 0,36%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
975,77 Değişim: 0,33%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 977,29
Açılış: 972,60
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.