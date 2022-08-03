Sıfır araç satışları temmuzda frenledi | Ekonomi Haberleri

Temmuz ayında 52 bin 206 adet sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Satışlar, Temmuz 2021’le karşılaştırılığında yüzde 9.1 arttı ancak adet bazında son 5 ayın en düşük rakamları görüldü.

Temmuz rakamları son 10 yıllık ortalamaların da yüzde 16.4 oranında altında kaldı. Haziran ayında 80 bin 652 adet satış gerçekleşmişti. Temmuz satışlarındaki düşüşte öncelikli sebepler, sıfır araç tedarikinde yaşanan problemler ile çalışılan gün sayısındaki azalma (10 günlük Kurban Bayramı tatili) olarak sıralandı. Taşıt kredilerine ulaşmada yaşanan zorluklar da pazarı baskılayan diğer bir sebep olarak öne çıktı.

EGEA ZİRVEYİ KORUDU

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 3.1 azalarak 11 bin 175 adet oldu. Ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık dönemde ise pazar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3 azalarak 410 bin 110 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 7.9 oranında azalarak 319 bin 313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5.3 azalarak 90 bin 797 adet oldu.

Gövde tiplerine göre bakıldığında en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 39.6 pay ve 126 bin 606 adetle SUV otomobiller oldu. SUV’ları yüzde 36.7 pay ve 117 bin 316 adet satış ile Sedan otomobiller takip etti. Hatchback otomobillerin payı ise yüzde 21.6 ile 68 bin 909 adet olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en çok satan otomobil modeli Fiat Egea Sedan 36 bin 102 adetle 7 ayın sonunda zirvedeki yerini korudu. Bu modeli 24 bin 377 adetle Renault Clio, 18 bin 961 adetle Toyota Corolla takip etti.

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