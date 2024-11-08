Show musk go on... Trump’ın ikinci döneminin en büyük kazananı Elon Musk olabilir

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Milyarder işinsanı Elon Musk, seçim kampanyası boyunca Donald Trump’ın en büyük destekçileri arasındaydı. Trump’a destek sağlamak amacıyla kurulan bir siyasi örgütlenmeye 119 milyon dolardan fazla bağış yaptı. Bıçak sırtı eyaletlerde seçmen kaydını teşvik etmek amacıyla kayıt yaptıran kişilere çekilişle 1 milyon dolar ödül dağıttı. En önemlisi de sahibi olduğu dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından X’i adeta Trump’ın seçim propaganda aracı haline getirdi.

Görünen o ki, ABD’nin yeni başkanı Trump’ı parasını, şöhretini ve X’i ile destekleyen Elon Musk sadece bir seçim zaferi kazanmadı. Aynı zamanda X, Space X, Neuralink ve Tesla ile milyonlarca dolar kazanacağı, siyasi ilişkilerini “Trump’ın çıkarları doğrultusunda” şirketlerinin önünü açmak için kullanacağı yeni bir yola da girmiş oldu. Peki, Trump’ın kazanması Musk’ın büyük gösterisini nasıl etkiler?

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HER TÜRLÜ YASAYI ENGEL GÖRÜYOR

Öncelikle Musk’ın tüm yasal düzenlemeleri kendi işleri ve inovasyon süreçlerinin önünde bir engel olarak gördüğünü biliyoruz. Bu durumdan sık sık şikâyet eden Musk, Trump yönetimini istediği tüm yasal düzenlemeleri ortadan kaldırabilecek bir araç olarak kullanacağını tahmin etmek zor değil. Bu noktada belki de en hızlı değişimi görebileceğimi alan tam otonom araçlar ve SpaceX ihaleleri olacak.

ÇİN İLE KRİTİK OTOMOTİV İLİŞKİLERİ

Trump göreve geldiğinde Çin’e menşeli otomobillerin ithalatına yüzde 200 gümrük vergisi getireceğini söylemişti. Bu durum Elon Musk için çok hassas bir konu. Çünkü yılda 2 milyon Tesla satan şirket, satışlarının yüzde 40’ını Çin’de gerçekleştiriyor. Musk’ın şirketini zora sokabilecek bu durumdan nasıl sıyrılacağı merak konusu. Diğer yandan Musk, ABD’de elektrikli araçlara verilen teşviklerin kaldırılmasını destekliyor. Böylece şartları eşitleyip daha çok Tesla teslim edebilir. Ayrıca önceden girmekte zorlandığı yeni pazarlara kolay erişim için Trump’ın desteğini alabilir.

YENİ ŞİRKETLER VE İŞ ALANLARI

Trump ile birlikte Musk’ın ticari çıkarlarının genişlemesi bekleniyor. Elon Musk Tesla ve SpaceX’in yanı sıra, X’in en büyük hissedarı ve diğer üç önemli girişimin kurucusu: Beyin çipi firması Neuralink, tünel inşaatçısı The Boring Co. ve yapay zeka şirketi xAI... Musk’ın Trump’ın desteğini de arkasına alarak bu üç şirketin iş alanlarını büyütecek ihaleler alması ve regülasyonları hızlandırması bekleniyor.

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ZENGİNLERİN VERGİLERİ DÜŞECEK

Trump’ın seçim sürecinde üzerinde durduğu konulardan birisi de kurumlar vergisi ile zenginlere uygulanan vergileri düşürme sözü olmuştu. Öyle ki, göreve gelir gelmez öncelikleyeceği konuların başında ülkesini yatırım yapan şirketlerin ödediği vergileri düşüreceğine dair açıklamalar yapmıştı. Bu da haliyle, Musk’ın yeni başkandan yerine getirilmesini umduğu bir diğer söz olarak biliniyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın net serveti 268 milyar dolar. Yıllık vergiye tabi geliri ise bilinmiyor.

TESLA’NIN OTONOM YOLU AÇILABİLİR

TESLA’nın en çok yatırım yaptığı alanlar arasında ‘Autopilot’ ve ‘FSD’ yani tam otonom sürüşe imkân tanıyan yazılımlar bulunuyor. Şirket buNU ciddi bir kazanç kapısı olarak görüyor. Ancak, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) bu teknolojiyi soruşturmaya aldığını belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde sürücüsüz taksisi Cybercap’i tanıtan Musk’ın ilk hedefinin tam otonom sürüşe izin vermeyen yaptırımların kaldırıldırılması olacağı tahmin ediliyor.

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SPACEX İLE YENİ İHALELER

Uzmanlar, Musk’ın ABD hükümeti üzerindeki potansiyel etkisinin SpaceX’in rolünden kaynaklandığını söylüyor. Şirket, ticari ve hükümet uydularını uzaya göndermedeki baskın pazar payı nedeniyle “tekel” olarak adlandırılıyor. Trump’ın seçilmesiyle SpaceX’in daha çok ihale alacağı ve tekel konumunu arttıracağı tahmin ediliyor. SpaceX’in Pentagon ve ABD’nin istihbarat kurumları, casus uydu yatırımı için milyarlarca dolar bütçe ayırmışken bu alanda çalışmalar yapmaya başladığı da biliniyor. Bu da Musk’ın çok kritik bir için milyonlarca dolarlık bir ihale alabilme şansını arttırıyor. Musk ayrıca, rakibi Boeing üzerinde de baskı yaratacak.