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SGK şeker ölçüm çubuklarını 2016 fiyatından ödeyecek

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#TEİS#SGK#Şeker Ölçüm Çubuğu
SGK şeker ölçüm çubuklarını 2016 fiyatından ödeyecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 04:00

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 12 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Tebliğ ile 2016’dan bu yana ödeme kapsamından çıkarılan şeker ölçüm cihazlarını tekrar geri ödeme listesine aldığını anımsatan Saydan; ancak cihazların 2016 yılı fiyatı olan 20 liradan ödeneceğini açıkladı. Oysa, cihazları fiyatının 300 ile 900 lira arasında değiştiğine işaret eden Saydan, “Piyasada şeker ölçüm cihazlarının fiyatı 300 ile 900 lira arasında değişirken, SGK’nın bu cihazları 2016 fiyatı olan 20 lira üzerinden ödeme kararı alması son derece yetersiz” dedi.

Bu durumun hem eczaneleri hem de hastaları finansal anlamda zorlayacağına işaret eden Saydan, “Kurumun, gerçek maliyetlere uygun bir düzenleme yapması gerekiyor. 2016 yılında belirlenen 20 lira ile bugün ne alınabilir? Diyabetli bireyler, cihazlara ulaşamadığı için sağlıklarını riske atarken, eczacılarımız da diyabetli vatandaşlarımızla karşı karşıya kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

 

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#TEİS#SGK#Şeker Ölçüm Çubuğu

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