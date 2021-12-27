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Sektörel güven endeksleri geriledi

27.12.2021 - 13:38
Sektörel güven endeksleri geriledi | Ekonomi Haberleri

Güven endeksi Aralık ayında Kasım ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 0,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Sektörel Güven Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında Kasım ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 0,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 azaldı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 118,8 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında 119,4 iken, Aralık ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 118,8 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1,6 azalarak 121,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 0,2 azalarak 117,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,3 artarak 118,1 oldu.

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PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 121,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Aralık ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 121,5 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 2,4 artarak 133,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2,9 azalarak 96,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,3 azalarak 133,8 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 90,0 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 93,6 iken, Aralık ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 90,0 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 3,2 azalarak 79,2 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,4 azalarak 100,9 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Aralık ayında girişimlerin yüzde 52,0'ı faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 48,0'ı ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Kasım ayında yüzde 28,6 iken Aralık ayında yüzde 33,8, "talep yetersizliği" Kasım ayında yüzde 19,6 iken Aralık ayında yüzde 17,3 ve "diğer faktörler" Kasım ayında yüzde 13,3 iken Aralık ayında yüzde 18,9 oldu.


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