SEDDK’dan sahte kefalet senedine önlem

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Uygulama kapsamında, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından 21 Şubat 2024 tarihi itibarıyla ‘sigortam360.com’ üzerinden tüm kefalet poliçelerinin gerçek zamanlı ve online olarak ücretsiz sorgulanması imkanı getirildi. Proje kapsamında, yürürlükte olan tüm kefalet poliçeleri genel sigortacılık veri tabanına aktarılırken, düzenlenecek poliçeler için sigorta şirketlerine SBM sistemlerinden referans numarası alma zorunluluğu getirilerek yeni poliçelerin eş zamanlı olarak veri tabanına kaydedilmesi sağlandı. Bu sayede sorgulama sistemi Takasbank üzerinden Kamu İhale Kurumu ve bu kurum üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) kullanımına sunuldu. Ayrıca temmuz ayı itibariyle de tüm poliçe verileri Kamu Teminat Yönetim Platformuna dahil edildi, Eylül 2024 itibarıyla da sistem veri tabanı doğrudan GİB’in erişimine açıldı. Son sekiz ay zarfında farklı kişi ve kurumlar tarafından 8 bine yakın sorgulama yapıldı.