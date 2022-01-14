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SED ödemesi 1.611 TL oldu

14.01.2022 - 09:25
SED ödemesi 1.611 TL oldu | Ekonomi Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarını bu ay 1.259 liradan 1.611 liraya yükselttik” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmeti bulunduğunu, SED’in de çocukları desteklemek için ödendiğini belirtti. Aile odaklı sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailesinden uzakta büyümesini önlemeyi amaçladıklarını kaydeden Bakan Yanık, “SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz.

Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. SED miktarı, her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama SED miktarını bu ay 1.259 liradan 1.611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin lira yatıracağız” dedi. Ödemelerin 15 Ocak’’ta tamamlanacağını hatırlatan Yanık, hizmetten 142 bin çocuğun yararlandığını belirtti.


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