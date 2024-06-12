Seçimler öncesinde İngiltere ekonomisinden sıfır büyüme | Ekonomi Haberleri

Yılın ilk çeyreğinde ekonomik durgunluktan (resesyon) çıkan İngiltere'de resmi veriler, ülkenin önümüzdeki ay yapılacak genel seçimleri öncesinde Nisan ayında ekonominin durgunlaştığını gösterdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, ülkenin Nisan ayındaki yüzde sıfır büyüdüğünü açıkladı. İngiltere, Mart ayındaki yüzde 0,4'lük büyüme performansı ile ekonomik durgunluktan çıkmıştı.

AFP'nin haberine göre İngiltere, ana muhalefetteki İşçi Partisi tarafından kazanılması ve şu anda Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakarların 14 yıllık iktidarına son vermesi beklenen genel seçimde 4 Temmuz'da oy kullanacak.

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Capital Economics araştırma grubunun Birleşik Krallık baş ekonomisti Paul Dales, "Nisan ayında GSYH'de yaşanan durgunluk, ekonomik toparlanmanın sona erdiği anlamına gelmiyor ancak seçimlere üç hafta kala başbakan için pek de iyi bir haber değil" dedi.

Nisan ayı üretim verilerinin dökümü, hizmetlerin yüzde 0,2 arttığını, üretimin yüzde 0,9 düştüğünü ve inşaatın ise yüzde 1,4 düştüğünü gösterdi.

Birleşik Krallık ekonomisi 2023'ün ikinci yarısında üst üste iki çeyrekte hafif daraldı ve yüksek enflasyonun neden olduğu resesyona girdi. İngiltere ekonomisi kısa süreli bir durgunluktan bu yılın ilk çeyreğindeki büyümeyle çıktı.

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