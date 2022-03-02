Sberbank Avrupa pazarından çekildi | Ekonomi Haberleri

Sberbank, Ukrayna'ya karşı başlatılan saldırılardan sonra uygulamaya alınan yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa pazarından çekildiğini açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamada bankanın Avrupa’da bulunan şubelerinde yaşanan nakit çıkışına vurgu yapıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın Avrupalı yan kuruluşlarının, Ukrayna'ya başlatılan saldırı sonrası batış noktasında veya batma olasılığının çok yüksek olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu.

##$HABER_1473228$##

ÇEKYA, LİSANSINI İPTAL ETME KARARI ALMIŞTI

Çekya Merkez Bankası (CNB), Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Sberbank müşterilerinin başlattığı mevduat çıkışları üzerine yaşanan likidite sorunları nedeniyle bankanın Çekya’daki bankacılık lisansını iptal etmek için harekete geçmişti. Günlük kart harcama limitleri bin krona (yaklaşık 40 euro) düşürülen bankanın yeni krediler vermesi ve mevduat kabulü yasaklanmıştı.

“ÇEK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ KORUMALIYIZ”

Çek Merkez Bankası Başkanı Jiri Rusnok yaptığı açıklamada, “Sberbank’ın Çekya’daki faaliyetlerinde yaşadığı sorunun ana kaynağı Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırılardır. Bankanın yaşadığı sorunların Avrupa’nın en sağlam bankacılık sistemine zarar vermesine izin veremeyiz. Bankanın yaşadığı sorunları yakın gelecekte düzeltmesi mümkün gözükmüyor. Çek bankacılık sektörünü korumalıyız” demişti.