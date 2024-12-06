Savunma sanayisine yerli destek

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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, VENOM LR ve TRAKON 30’un Türkiye’deki son kullanıcılarla buluşmasının, savunma sanayii alanında yerli ve milli üretimin güçlenmesine, ihtiyaçların yurt içi imkanlarla karşılanmasına katkı sağlayacağı belirtildi. SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2022’de SYS gruba katılan AEI Systems’in, SYS Grup ekosistemine hızla entegre olduğunu ve ihracat faaliyetlerine yüksek katma değerli ürünlerle destek vermeye başladığını bildirdi.

‘YOĞUN TALEP GÖRÜYOR’

30x113 mm Orta Kalibre Top Konsepti ile global arenada artan rekabet gücünün Türkiye’nin savunma sanayi ihracat hedeflerini destekleyeceğini vurgulayan Aral, bu sayede Türkiye’nin uluslararası savunma sektöründe daha da görünür kılınacağını belirtti. SYS Grup-UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç da VENOM LR’nin, dünyanın en fazla platforma entegre edilebilen orta kalibre topu olduğuna dikkati çekti. UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 ile bu topu kara ve deniz platformları için hizmete sunduklarını bildiren Baç, “Bu, yalnızca ülkemizde değil, dost ve müttefik ülkelerde de yoğun talep görüyor. TRAKON 30 ve VENOM LR, modüler yapısı, kolay ve hızlı entegrasyonu ve kompakt çözümleriyle global arenada fark yaratıyor” ifadelerini kullandı.