Satışı en çok artan şarjlı hibritler oldu

Haberin Devamı

Hürriyet’in ODMD’den (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) derlediği verilere göre, 10 ayın sonunda Plug-In Hybrid otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 132.96 artarak 4 bin 615 adede ulaştı. Bu yakıt türünü geçen yıla göre satışlarını yüzde 73.67 oranında arttırarak 35 bin 122 adede çıkaran tam hibrit otomobiller takip etti.

Ocak-Ekim 2024’te satışlarını yüzde 49.98 oranında arttırarak 87 bin 240 adede çıkaran hafif hibrit (benzinli motorun küçük bir elektrikli motorla desteklendiği) otomobiller ise satışını en çok arttıran üçüncü yakıt türü oldu. 2023 yılının ocak-ekim dönemine göre satışlarını yüzde 48.62 oranında arttırarak 64 bin 921 adede ulaşan yüzde 100 elektrikli otomobiller ise satışını en çok dördüncü yakıt türü olabildi.

Haberin Devamı

DİZELİN PAYI YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Bu dönemde satışı en çok azalan yakıt türüne sahip otomobiller dizel otomobiller oldu. Öyle ki, 10 ayın sonunda dizel otomobil satışları geçen yıla kıyasla yüzde 30.62 azalarak 77 bin 113 adede düştü. Aynı dönemde benzinli otomobillerin payı da yüzde 5.78 azaldı ve 471 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Buna rağmen ‘hafif hibrit’ teknolojisine sahip otomobiller de göz önüne alındığında benzinli otomobillerin pazardaki varlığını arttırdıkları görüldü. Yakıt türlerine göre pazar paylarına bakıldığında ise benzinli otomobilerin yüzde 62.8 pay ile ilk sırada, hibrit otomobil satışlarının yüzde 16.9 pay ile ikinci sırada, dizel otomobillerin yüzde 10.3 pay ile üçüncü sırada ve elektrikli otomobillerin yüzde 9.3 pay ile dördüncü sırada yer alıyor.

YÜZDE 30’LUK ÖTV TEŞVİKİ VAR

Kamuoyunda ‘BYD teşviki’ olarak da bilinen teşvik ile şarj edilebilir hibrit otomobillerden alından ÖTV oranı yüzde 30’a düşürülmüştü. Şu anda araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan; motor hacmi 1.600 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL’yi aşmayanlar yüzde 30, motor hacmi 1.600 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı bu tutarı aşanlar yüzde 60 ÖTV’ye tabi tutuluyor. Teşvikten, AB ve EFTA ülkelerinden ithal edilen araçlar da faydalanabiliyor.