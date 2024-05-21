  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • SASA'dan bedelli sermaye arttırımı açıklaması
‹ Önceki Haber Türk Eximbank'tan 285,7 milyon dolar tutarında kredi anlaşması Türk Eximbank'tan 285,7 milyon dolar tutarında kredi anlaşması Sonraki Haber › Türkiye-Birleşik Krallık ticaret hacmi hedefi 25 milyar dolar Türkiye-Birleşik Krallık ticaret hacmi hedefi 25 milyar dolar

SASA'dan bedelli sermaye arttırımı açıklaması

21.05.2024 - 11:43 | Son Güncelleme :
SASA'dan bedelli sermaye arttırımı açıklaması | Ekonomi Haberleri

Erdemoğlu Holding, SASA Polyester'in sermaye artırımı için ihraç edeceği nitelikteki yeni payların tamamını satın alacağını açıkladı.

Erdemoğlu Holding, hakim ortağı olduğu SASA Polyester'in sermaye artırımı için ihraç edeceği borsada işlem görebilir nitelikteki yeni payların tamamını satın alacak. SPK tarafından yeni payları satın alması için tanınan limitler dahilinde mümkün olan en yüksek pay fiyatını tercih eden Holding, böylece SASA'ya olan yatırım sözünü kuvvetli bir şekilde vurgularken, Aralık ayında nitelikli kurumsal yatırımcılara sattığı payları da daha yüksek bir fiyattan geri almış olacak. 
 
SASA Yönetim Kurulu, sermaye artırımı kararını 8 Şubat 2024 tarihli toplantısında almış, 5.321.653.794,10 TL olan çıkarılmış sermayenin toplam 4.365.000.000 TL satış hasılatı elde edilecek şekilde artırılmasına ve çıkarılacak borsada işlem görebilir nitelikteki yeni payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile SASA hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.’ye satılmasına karar vermişti. Artırım için 14 Şubat 2024 tarihinde yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16 Mayıs 2024 tarihinde onaylanmıştı.
 
SASA'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bu sabah yapılan açıklamada "Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tahsisli satışında işlem fiyatı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen baz fiyat ve Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin son 6 ay içinde gerçekleştirdiği satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatı dikkate alınarak 1 TL nominal değerli beher pay için 49,40 TL olarak belirlenmiştir" denildi.  
 
Erdemoğlu Holding'in 12 Aralık 2023 tarihinde nitelikli kurumsal yatırımcılara yaptığı satıştaki fiyat olan 43,10 TL’nin o günkü TL/USD kuruyla karşılığı 1,48 USD’ye tekabül etmekteydi; bugünkü tahsisli satış işlem fiyatı olarak belirlenen 17 Mayıs 2024 gün sonu kapanış rakamı olan 49,40 TL ise 17 Mayıs tarihi itibarıyla 1,53 USD’ye tekabül ediyor. Böylelikle Erdemoğlu, sattığı payları dolar bazında da daha yüksek bir fiyattan geri almış oluyor. 
 
KAP açıklamasına göre, sermaye artırımı ile ihraç edilecek 88.360.324 TL nominal değerli payların tahsisli satış işlemi, SPK'nın ihraç belgesi onayını takiben TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sermaye artırımı sonucunda Şirket’in çıkarılmış sermayesi 5.321.653.794,10 TL’den 5.410.014.118,10 TL’ye yükselecek. 
 
İbrahim Erdemoğlu: "Yaptığımız sermaye artırımı ile SASA'nın dev yatırımları daha güvenle ilerleyecek"
 
KAP'a yapılan bildirimin ardından kısa bir açıklama yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, SASA'nın sermaye artırım sürecinde Erdemoğlu Holding'in şirkete ve yatırımcılarına olan taahhüdünü bir kez daha teyit ettiğini söyledi. 
 
"SASA'nın alanında dünyanın en önde gelen şirketlerinden bir tanesi olması için yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığımız sermaye artırımı ile SASA'nın dev yatırımları daha güvenle ilerleyecek. Sermaye artırımı için ihraç edilen yeni payları, en son Aralık 2023'de yaptığımız satıştaki rakamdan hem TL hem de dolar bazında daha yüksek bir fiyattan geri almamız ise, şirketimize ve yatırımcılarımıza olan taahhüdümüzü bir kez daha teyit etmiştir. Hayırlı olsun."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 0,00% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1898 Değişim: 0,11%
Düşük 32,1269 22.05.2024 Yüksek 32,2436
Açılış: 32,1543
34,9392 Değişim: -0,08%
Düşük 34,9086 22.05.2024 Yüksek 35,0417
Açılış: 34,968
2.503,61 Değişim: 0,02%
Düşük 2.500,12 22.05.2024 Yüksek 2.512,19
Açılış: 2.503,11
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.