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SASA, PTA tesisi inşaatına başlıyor

11.02.2021 - 16:44
SASA, PTA tesisi inşaatına başlıyor | Ekonomi Haberleri

SASA, 935 milyon dolar bedelli dev PTA tesisi inşaatına başlıyor. Böylelikle SASA'nın, Türkiye'nin yıllık cari açığını yılda 400 milyon dolar azaltması bekleniyor.

SASA'dan yapılan açıklamaya göre, İspanyol Technicas Reunidas firması ile devam eden görüşmelerde resmi anlaşma sağlanırken, sürecin iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Anlaşmayı SASA adına imzalayan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu gelişme ile SASA'nın alanında Çin ve Hindistan dışındaki en büyük üretici olacağını kaydetti.

Anlaşma çerçevesinde, Adana'daki SASA kompleksi içinde inşa edilecek PTA tesisi yıllık 1,5 milyon ton kapasiteli olacak. Anlaşma ile İspanyol firma tesis için anahtar teslim mühendislik, satın alma ve montaj hizmetlerini sağlayacak.

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Yatırım bedeli 935 milyon dolar olan ve kendi enerjisini de kendi üretecek PTA tesisi, dünyadaki tek hatta en yüksek kapasiteye sahip olacak. Aynı zamanda proje, Türkiye'de kurulu en yüksek kapasiteli petrokimya tesisi özelliğini taşırken, Yumurtalık'ta planlı petrokimya yatırımının da ilk adımlarından birini Adana merkezde oluşturacak.

SASA, SON ÜÇ YILDA YAKLAŞIK 1 MİLYAR DOLAR TUTARINDA YATIRIM YAPTI

Verilen bilgiye göre, SASA son üç yılda yaklaşık 1 milyar dolar tutarında yatırım ile polyester üretiminde kapasitesini yıllık 1,4 milyon tona çıkartarak Çin ve Hindistan dışındaki en yüksek kapasiteye ulaşmıştı.

Yeni PTA yatırımı ile kendi ham maddesini kendi üreterek rekabetçi konumunu güçlendirecek olan şirket, Türkiye'nin bu kritik alandaki bağımlılığını da azaltacak.

Yerli ve milli politikalar merkezli hareket eden şirket, son 3 yılda yaklaşık 800 milyon dolar tutarındaki yatırımları ile 3 bine yakın ek istihdam yaratırken, cari açığın kapatılmasına 300 milyon dolar katkı sağladı.


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