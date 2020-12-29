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Sasa Polyester'den yatırım kararı

29.12.2020 - 11:51
Sasa Polyester'den yatırım kararı | Ekonomi Haberleri

Sasa Polyester, 150 milyon dolarlık bedelli üretim tesisi yatırımı yapmayı planlıyor.

Sasa Polyester, tekstil cipsi, şişe cipsi ve pet cipsi alanında tahmini 150 milyon dolar bedelli üretim tesisi yatırımı kararı aldı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, yatırımın ciroya katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 330-350 milyon dolar olacak.

Yıllık 330 bin ton kapasiteli üretim tesisinin 2023 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.

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