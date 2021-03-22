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Sasa Polyester elyaf üretim tesisi açacak

22.03.2021 - 12:46 | Son Güncelleme :
Sasa Polyester elyaf üretim tesisi açacak | Ekonomi Haberleri

Sasa Polyester, 2023 yılında 330 milyon dolar yatırımla elyaf üretim tesisi açacak.

Sasa Polyester Sanayi AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yeni bir elyaf üretim tesisi kurulmasını planladığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz tarafından yatırım bedeli tahmini 330 milyon dolar olan, yıllık 367 bin 500 ton kapasiteli elyaf üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2023 yılı dördüncü çeyrekte devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 550 milyon dolar civarında olacaktır."


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