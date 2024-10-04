Şantiyede sanat var

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Tarihe tanıklık etmiş sembol yapıları bugüne zenginleştirerek getiren işler son dönemde sık sık karşıma çıkıyor. İstanbul’da o kadar çok alan var ki... Yedikule Cer Atölyeleri tam da böyle bir iş. Alanda 2020’den bu yana genç sanatçılara destek oluyormuş, yeni öğrendim. Kimden öğrendim; 2013’te tarihi Rumeli Demiryolu hattının teknik ve hizmet yapıları kompleksi Cer İstanbul’un ihalesini alan Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş’ten. İnşaat sektöründe genç bir kadın yönetici Güneş. İşin şantiyesinden, sahasından, sert koşullarından gelen biri. Hep söylenen ‘Kadın her yerde fark yaratır’ sözünü doğrulamış. 1870’lerde ruhsatı alınan ve 1997’ye kadar “Yedikule Cer atölyesi” adıyla çalışan İstanbul’un simge alanlarından birinde sıradan bir inşaata girişmek yerine iz bırakmayı tercih etmiş. ‘İz bıraktığın gönül arkandan gelir’ derler, Ege Yapı’nın Cer İstanbul projesini yaparken dokunduğu sanatçılar işte o gönüller...

ÇADIR ATÖLYE

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2020 uzak bir tarih değil. Evlerden işlerimizi yürüttüğümüz dönemde bu lükse sahip olmayan meslek grupları vardı, hatırlarsınız. Sanatçılar da bunlardandı. Didem Güneş de birçok tarihi binanın yer aldığı hatta arkeolojik bulguların çıktığı Cer İstanbul projesinde şirket olarak sanata dokunmak istediklerini söylüyor. İşte Atölye Hane’nin hikâyesi böyle başlıyor. “Bunun için görsel sanatları seçtik. Şantiyenin ortasına bir atölye ve sergi çadırı kurduk. Resim ve heykel sanatçılarına malzemeleriniz ve atölyeniz bizden gelin çalışın, üretin dedik” diye anlatıyor o dönemi. Sanata Bir Yer Derneği ile işbirliği yapılması proje için nokta atışı olmuş. Tam 18 sanatçıya o dönemde destek verildiğini söyleyen Güneş, bir gelir modeli oluşturduklarının da altını çiziyor.

ŞİMDİ YAYILIYOR

Ne mi yapılmış? Sergilenen bu eserler o kadar beğenilmiş ki Cer İstanbul’dan konut satın alanlar evlerinin duvarlarına, balkonlarına, bahçelerine bu resim ve heykelleri koymuşlar. Dahası Ege Yapı da diğer projelerinde, ofislerinde kullanmak üzere tam 39 eseri satın almış. Didem Güneş, “Yüzlerce eser Atölye Hane’de üretildi. Yarışmalara gidenler oldu, geçime katkı oldu. Eserler Art Weeks Akaretler’de sergilendi. Ardından Mamut Art ile anlaştık. TCDD’den hurda bir vagon aldık. Restore ettirdik. Vagonu sitenin ortasına koyduk ve atölyeye çevirdik. Şu anda yine sanatçılar çalışıyor” diye özetledi projenin son halini.

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Sanatın viral genleri Ege Yapı’ya işleyince gerisi de gelmiş elbette. Şirketin İzmir Urla’daki projesi Kekliktepe’nin de şantiyesine bir atölye kurduklarını söyleyen Didem Güneş, burada şu anda beş sanatçının çalıştığını anlatıyor. Dahası, şimdi bu ‘şantiye atölye’ modelini diğer inşaat projelerine ve Anadolu’da saha sıkıntısı çeken sanatçılara taşımak için de çalışma başlatılması düşünülüyor.

UMUT KENTLER’E ÖDÜL

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Koç Topluluk Şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya’da kurulan Umut Kentler, uluslararası ödüle layık görüldü. 5 bin adet konteynerden oluşan ve yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı “Umut Kentler”, dünyanın en prestijli sürdürülebilirlik ödüllerinden biri olarak gösterilen Thomson Reuters Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde “Sosyal Etki” kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu. Umut Kentler aynı zamanda, Dünya Ekonomik Forumu’nun Sosyal Değer Kılavuzu’nda da Türkiye’den örnek gösterilen tek proje unvanını almış durumda.

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TEGV 29 YILDA 100 BİN GÖNÜLLÜYE ULAŞTI

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), tüm çalışmalarını gönüllülük çatısı altında yürütmesiyle tanınıyor. Vakfın 29’uncu yılında gönüllü sayısı 100 bine ulaştı. “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında nitelikli eğitim desteği vermeyi amaçlayan TEGV, 29’uncu yılını Ankara’da yüzlerce gönüllüsüyle bir araya gelerek kutladı. Gerçekten ‘başkalarının derdini dert edinen’ yüzlerce insanın bu bağla buluşması büyük bir değer. 29 yılda TEGV’den destek alan çocuklar şimdilerde o gönüllüler arasında. İyiliğin bulaşması için alan açan TEGV’e teşekkürler.