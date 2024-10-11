Sanofi 15 milyar euroluk anlaşmaya yakın

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İlaç üreticisi Sanofi'nin ABD'li yatırım şirketi CD&R ile bir anlaşmaya yaklaştığı öne sürülüyor. Bloomberg'in haberine göre anlaşma için finansal şartlar açıklanmadı ancak konuya aşina kişiler anlaşmanın 15 milyar euro (16,4 milyar dolar) değerinde olacağını söyledi.

Sanofi hisseleri erken Paris işlemlerinde yüze 0,6'ya kadar düştü. Hisse senedi bu yıl yaklaşık yüzde 12 değer kazandı.

Anlaşma, Sanofi'nin tüketici-sağlık işini ayırma yönündeki bir yıllık çabasının ardından geliyor. Firma, son yıllarda benzer hamleler yapan büyük ilaç şirketleri GSK Plc, Novartis AG, Pfizer Inc. ve Johnson & Johnson'ı takip ediyor. Sanofi, bir karar verildiğinde anlaşma hakkında bilgi vereceklerini açıkladı.

İcra Kurulu Başkanı Paul Hudson, anlaşmanın amacının Sanofi'yi ilk kez saf bir biyofarmasötik şirkete dönüştürmek olduğunu söyledi.