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Sanayi üretiminde gerileme

Güncelleme Tarihi:

#Sanayi Üretimi#Ekonomi#Bigpara
Sanayi üretiminde gerileme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 10:13

Sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,3 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 arttı. 

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 azaldı.

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#Sanayi Üretimi#Ekonomi#Bigpara

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