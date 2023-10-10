Sanayi üretimi verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

TÜİK'in verilerine göre Ağustos'ta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,1 arttı.

Sanayi üretimi Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Aylık bazda ise yüzde 0,8 düşüş yaşandı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 arttı.

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