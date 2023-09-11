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Sanayi üretimi verisi açıklandı

11.09.2023 - 10:13 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi verisi açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi endeksini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %10,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,7 arttı.




 


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