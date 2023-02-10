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Sanayi üretimi verisi açıklandı

10.02.2023 - 10:41 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi Aralık ayında yıllık yüzde 0,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,5 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.


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