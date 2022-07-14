Sanayi üretimi verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

TÜİK mayıs ayı sanayi üretimi verisini açıklandı. Buna göre sanayi üretimi beklentilerin üzerinde gelerek yıllık yüzde 9,1 arttı. Aylık bazda ise yüzde 0,5 oranında yükseldi. Piyasa beklentisi sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8 yükselmesi, aylık bazda yüzde 0,3 daralması yönündeydi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

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