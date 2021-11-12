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Sanayi üretimi verileri açıklandı

12.11.2021 - 12:41
Sanayi üretimi verileri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9, imalat sanayi sektörü endeksi %9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,0 arttı.

AYLIK %1,5 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 azaldı.

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %10,8 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

 


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