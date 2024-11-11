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Sanayi üretimi azaldı

Güncelleme Tarihi:

#Sanayi#Sanayi Üretimi#Big Para
Sanayi üretimi azaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 10:04

Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 azaldı

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Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 azaldı. 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 arttı.

Sanayi üretimi AYLIK %1,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı.

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#Sanayi#Sanayi Üretimi#Big Para

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