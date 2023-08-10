Sanayi üretimi arttı | Ekonomi Haberleri

TÜİK'in verilerine göre sanayi üretimi Haziran'da aylık yüzde 1,6 oldu.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,4 azaldı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,1 azaldı.







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