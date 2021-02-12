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Sanayi üretimi arttı

12.02.2021 - 10:05 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi arttı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi aralık ayında aylık yüzde 1,3 arttı. Beklenti yüzde 0,9 artması yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 9 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 12,1 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2020'de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 artış gösterdi.

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SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı. Söz konusu ayda, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,1 artış kaydetti. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 4,8 arttı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,2 artacağı öngörülmüştü.

 


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