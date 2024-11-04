Sanayi için ilave önlemler gündemde

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Toplantı sonrası yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:

YAPISAL REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLİYOR

“Geçen yıl uygulamaya başladığımız ekonomi programımız ile para ve maliye politikalarını etkin bir koordinasyon içinde sürdürüyor, yapısal reformları bir takvim çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Programımızda temel amacımız, sürdürülebilir büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılmasıdır. Bu kapsamda rekabet gücümüzü artıracak katma değerli üretim yapısını sağlamaya yönelik adımlar atılmaktadır. Sanayide teknolojik yenilenme ve dönüşümü sağlamak amacıyla sektörel önceliklendirme yaklaşımıyla aktif sanayi politikaları uygulanmaktadır. Aynı zamanda sanayinin dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar tarafların işbirliğiyle yürütülmektedir.

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REEL SEKTÖR VE KREDİLER

Ayrıca bu süreçte sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm önerileri ve atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. Uzun vadeli yatırım kredilerinin gelişimi ve kompozisyonu ile reel sektörün bu kredilere erişimine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.”

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

GAP’TA YENİ EYLEM PLANI

- Cevdet Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yeni bir eylem planı hazırladıklarını dile getirerek, “Yakın bir gelecekte Şanlıurfa’da yeni GAP eylem planını ilan edeceğiz” dedi. Yılmaz, “DAP için de KOP için de DOKAP için de yaptık. Bu yeni eylem planlarını, her birini ilgili bölgesinde, EKK’leri de o bölgelerde toplayarak açıklayacağız” diye konuştu.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 yılı bütçe teklifinin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Uygulanan programın ve bütçenin en önemli hedeflerinden birinin enflasyonu düşürmek olduğuna dikkat çeken Yılmaz şöyle devam etti: “Gelecek yıl sonu itibarıyla yüzde 20’nin altında, 2026’da ise tek haneli bir enflasyon rakamı hedefliyoruz. Hizmetlerde bir katılık var burada. Mallarda yüzde 40’lara yakın bir seviyeye geldi aslında. Temel mallarda yüzde 30’un altına düşen bir enflasyon söz konusu ama özellikle hizmet sektörlerinde bir katılık var.”