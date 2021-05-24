Salgının Almanya'ya maliyeti hesaplandı | Ekonomi Haberleri

Alman ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu sağlık ve ekonomi krizi sonucu 300 milyar Euro zarar gördü.

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) araştırmasına göre, Kovid-19 salgını, Alman ekonomisinde ciddi izler bıraktı. Salgın, son 18 ayda ülkenin GSYH'sinde 300 milyar avro zarara sebep oldu.

Araştırma, salgının yaşanmaması halinde Alman ekonomisinin, 300 milyar avro daha iyi durumda olacağını ortaya koydu. IW Direktörü Michael Hüther, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının olmaması halinde Alman ekonomisinin 10 yıllık büyümesini devam ettireceğini belirterek, "Ekonomik hasarın ve yapısal karışıklıkların giderilmesi yıllar alacak." ifadesini kullandı.

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Hüther, Almanya'da aşılama oranının arttığına işaret ederek, "Bu ekonomi için hafife alınmaması gereken bir sinyal. Yine de Kovid-19 krizinin iz bırakmayacağı düşüncesine kapılmamalıyız. Kovid-19 olmasaydı ekonomi önemli ölçüde büyürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7'lik küçülme kaydetmişti.

Analistler, Alman ekonomisinin ilkbahardan sonra büyümeye geri dönmesini bekliyor. Alman hükümeti, GSYH'nin bu yıl yüzde 3,5 genişleyeceğini tahmin ediyor. Salgının neden olduğu sağlık ve ekonomi krizi sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülen Alman ekonomisi, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.

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