Sakarya’daki sondaj başarıyla tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk tespit kuyusu Türkali-1’de çalışmalar sona erdi.

Türkiye enerji alanındaki keşiflerine devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası’nda yapılan sondajlarda ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1’de çalışmalar başarıyla tamamlandı. TPAO’nun Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, 2118 metre su derinliği, 3920 metre varılan en son derinlik ile bir ilki gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi çalışmalarını 77 günde tamamladı.

405 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ BULUNMUŞTU

Karadeniz’de geçtiğimiz yıl büyük doğal gaz keşfi gerçekleştirilmişti. 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Sondaj sonrasında karaya getirme çalışmaları devam eden doğal gaz Filyos’a ulaştırılıp ulusal hatta bağlanacak.

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