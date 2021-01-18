‹ Önceki Haber Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Sonraki Haber › Bakan Pekcan'dan 'Asya pazarı' açıklaması Bakan Pekcan'dan 'Asya pazarı' açıklaması

Sakarya’daki sondaj başarıyla tamamlandı

18.01.2021 - 13:02
Sakarya’daki sondaj başarıyla tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk tespit kuyusu Türkali-1’de çalışmalar sona erdi.

Türkiye enerji alanındaki keşiflerine devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası’nda yapılan sondajlarda ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1’de çalışmalar başarıyla tamamlandı. TPAO’nun Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, 2118 metre su derinliği, 3920 metre varılan en son derinlik ile bir ilki gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi çalışmalarını 77 günde tamamladı.

405 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ BULUNMUŞTU

Karadeniz’de geçtiğimiz yıl büyük doğal gaz keşfi gerçekleştirilmişti. 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Sondaj sonrasında karaya getirme çalışmaları devam eden doğal gaz Filyos’a ulaştırılıp ulusal hatta bağlanacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.557 Değişim: 2,12% Hacim : 29.716 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.509 18.01.2021 Yüksek 1.559
Açılış: 1.525
7,4767 Değişim: 0,24%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,5447
Açılış: 7,4586
9,0320 Değişim: 0,22%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,1177
Açılış: 9,0118
441,78 Değişim: 0,91%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 445,65
Açılış: 437,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.