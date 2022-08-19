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Sabiha Gökçen’de dış hat kapıları arttırıldı

19.08.2022 - 08:00
Sabiha Gökçen’de dış hat kapıları arttırıldı | Ekonomi Haberleri

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), iç ve dış hat seferlerindeki artıştan dolayı iç ve dış hat kapılarında yeni düzenlemeye gitti. Bus Gate Genişleme Projesi kapsamında renovasyon çalışması tamamlanan İSG terminalinde, iç hatlarda yer alan 308 ile 315 arasında bulunan tüm kapılar dış hatlar için hizmet vermeye başladı.

Yapılan değişiklikle dış hatlara bağlanan kapıların yeni numaraları 501 ile 508 A-B olarak belirlendi. İç hat yolcularının kullandığı 401 ile 410 arasındaki kapılar da A-B olarak kullanılmaya devam edecek. Yeni uygulama, havaalanındaki yolcu akışına hız kazandıracak.

Operasyonel süreçleri hızlandıracak Bus Gate Genişleme Projesi, kapılara yanaşan uçakların yaklaşık 30 dakika sonra yeniden yolcu alımına da fırsat verecek. Yeni düzenlemeyle artan dış hatlar yolcusuna konfor sağlamayı ve iyi bir havalimanı deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini belirten İSG CEO’su Berk Albayrak, “Havalimanımızda 2019’a kıyasla dış hatlar yolcu sayısında yüzde 5, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 125 yaşanan artışla meydan trafiğinde iç hat ve dış hat yolcu oranlarımız ilk defa yüzde 50 olarak eşitlendi. Bu sebeple terminal içinde yolcularımızın konforunu artırıcı bir dizi önlemler almaya ağırlık verdik. Uçuş ve yolcu deneyimlerini kolaylaştırmak için inovatif çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yurtdışı yolcularında yaşadığımız artışın devamı gelecektir, yeni destinasyonlara uçuşlar artabilir. Bu nedenle yolcu memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.


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